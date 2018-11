10 ans de Carrière Oudy 1er : le concert de ce dimanche au palais du peuple est désormais gratuit

Après la première phase de la célébration des 10 ans de carrière de Dj Oudy 1er ce vendredi 23 novembre, dans les locaux d’un réceptif hôtelier de la place sous la présidente d’honneur du président Alpha Condé, celle prévue ce dimanche 25 novembre au palais du peuple sera gratuite.

L’annonce vient d’être faite ce samedi par l’artiste lui-même (Oudy 1er) au cours d’un point de presse qu’il a animé à Conakry. « Hier, on a démarré les 10 ans de ma carrière avec la présence des frères et sœurs de la musique guinéenne et mes frères venus de la Cote d’Ivoire. On a eu la grande surprise, le premier magistrat du pays, Pr Alpha Condé avec le Premier ministre, chef du Gouvernement et les membres du gouvernement sont venus assister aux 10 ans de Carrière de Oudy 1er. Le président de la République très satisfait de la prestation artistique a décidé d’offrir le concert de ce dimanche à la jeunesse guinéenne. Nous disons grand merci pour ce geste et nous invitons tous les fans de la musique guinéenne à venir très massivement pour célébrer les 10 ans de Carrière de Oudy 1er sur l’esplanade du palais du peuple. Le concert est gratuit et toutes les personnes qui ont acheté les tickets, prière de vous munir de vos tickets pour qu’on puisse vous remboursez », dira-t-il entre autres.

Mohamed Cissé

623 33 83 57