10 ans de Guinée Games (communiqué)

2008 – 2018…10 ans! Oui cela fait maintenant 10 ans que Guinée Games a lancé ses activités dans le secteur du jeu et de la loterie en Guinée.

10 ans d’innovations, 10 ans d’investissements, 10 ans d’accompagnement de la jeunesse par la création de milliers d’emplois, 10 ans de gains pour des milliers de parieurs qui ont pu bénéficier, grâce à Guinée Games, d’un coup de pouce dans leurs projets.

Aujourd’hui, Guinée Games est le leader sur le marché. Cependant, Guinée Games ne cesse d’innover, se moderniser, d’évoluer…pour le plus grand plaisir des parieurs de Guinée.

Ainsi, après le lancement du Loto Super 4 Jackpot en Décembre 2017, c’est aujourd’hui, une série de nouveautés que Guinée Games apporte pour cette fin d’année 2018.

-Tout d’abord dès le 3 décembre, des nouveautés dans le Loto 5/90 avec Loto Chance Plus et Loto Chance Extra…des nouvelles options qui permettent d’augmenter ses gains (Loto Chance Plus) ou d’augmenter ses chances de gagner en jouant sur les 6ème et 7ème boules tirées (Loto Chance Extra).

-Le Football Jackpot à partir du 8 Décembre, qui permettra à de nombreux parieurs de bénéficier de grosses cagnottes (80 millions minimum) sur une sélection de 12 matchs. Sur le même principe que le Loto Super 4 Jackpot, si la cagnotte n’est pas remportée, elle augmente à chaque tirage.

-Du nouveau également dans le service client, avec la mise en service il y a quelques jours du 8181, numéro d’assistance des parieurs ayant des questions ou des remarques sur le pari en ligne www.guineegames.com. Cette mise en service s’accompagnera de l’ouverture de plusieurs Centres d’accueil client, qui seront réservés également à l’assistance des clients. D’abord à Sans Fil dans quelques jours, deux autres seront ouverts bientôt à Dixinn Oasis et Yimbaya.

-Très bientôt également, une toute nouvelle plateforme de jeu Loto 5/90 sur portail Orange Money sera disponible que *144# puis 4 paiement de facture, puis 7 Loisirs. Ce portail permettra aux parieurs qui ne peuvent se rendre en kiosque de pouvoir jouer à leur jeu favori grâce à leur compte Orange Money.

Rendez-vous dès la semaine prochaine dans tous les kiosques Guinée Games et durant tout le mois de Décembre pour bénéficier de toutes ses nouveautés.