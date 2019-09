10è édition de Podium Magazine : les organisateurs annoncent les couleurs

Lancement officiel des activités du top 5 de Guinée de la 10ème édition du journal culturel Podium Magazine, ce samedi au cours d’une conférence de presse animée à Conakry.

Cette 10 édition de ce top 5 de Guinée qui récompense les meilleurs artistes de l’année de la République et de la diaspora est dotée du trophée Fodéba Isto Keira, secrétaire général du Ministère des sports et de la culture et ancien ministre de la Culture.

Selon le directeur général de Podium Magazine, Ibrahima Sory Marco Bah, « le top 5 de Guinée récompense les cinq meilleurs artistes de l’année à travers leurs œuvres musicales. Ces œuvres musicales doivent être enregistrées au BGDA, un album entier sorti entre novembre dernier et novembre de cette année. L’autre critère le plus important qui est fondamental c’est qu’il faut faire de la musique guinéenne ».

« Les nominés seront choisis à travers un vote professionnel des journalistes, des disc-jockeys, des managers, les producteurs de musique, toute la chaîne du Show Biz. Nous prenons des échantillons de chaque chaîne de show Biz pour élire avec l’élection bien entendu des membres de la rédaction. Et la remise officielle est prévue pour le mois de décembre prochain ».

Parlant du choix porté sur Isto Keira, Marco de préciser que c’est après moult discussions que le choix est tombé sur monsieur Fodéba Isto Keira. « Il a beaucoup fait pour la culture guinéenne. Donc pour nous, il n’y a pas plus normal que de lui rendre hommage pendant qu’il est vivant », commente-t-il.

Emu par ce geste du podium magazine à son endroit, Isto Keira a remercié les initiateurs. Il a ensuite déclaré que « la Guinée, on est champion de la destruction des talents, c’est le cimetière des célébrités. On a applaudi les initiatives et on enterre les initiateurs. Il faut célébrer les gens de leur vivant ».

A rappeler qu’à part celui du meilleur chanteur ou chanteuse de l’année, il y a 4 autres trophées pour cette 10ème édition à savoir : le trophée Sow Baïlo du meilleur humoriste, le trophée Moussa Kémoko Diakité du meilleur réalisateur cinéma, le trophée KPC du meilleur artiste/ opérateur culturel de la diaspora et le trophée Guillaume Soro du meilleur chanteur africain.

Elisa Camara

