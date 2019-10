10ème édition du concours national de beauté 2019 : les mots du COMIGUI (communiqué)

Après la tenue de la finale de la 10ème édition du concours national de beauté 2019, le Comigui remercie l’ensemble des partenaires financiers, techniques, les médias sans exception et le Ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, à sa tête le Ministre Bantama Sow, pour tous tous les efforts déployés pour la réussite de cette compétition.

Le Comigui présente toutes ses excuses aux nombreux admirateurs du concours de beauté qui ont effectué le déplacement lors de la grande finale de ce samedi sans pouvoir accéder à la salle par manque de places.

Le Comigui regrette également ces quelques couacs enregistrés lors du direct sur CIS-média qui est une grande première avec une chaine privée et implore la clémence auprès de ces nombreux téléspectateurs qui ont décidé de suivre la soirée à partir de leur télé ou radio, pour tous ces manquements constatés au début du spectacle liés aux aléas du direct. Chose qui ne pardonne jamais et échappe à toute vigilance humaine et ce malgré, notre souhait de bien faire.

Le Comigui par la voie de sa Présidente, promet de capitaliser toutes les remarques faites lors de cette 10ème édition et s’engage à tenir compte de chacune de vos observations pour mieux grandir ensemble. Seule l’union fait la force.

A cet effet, une réunion des membres du bureau sera convoquée dans les heures qui suivent pour tirer toutes les leçons et de corriger les minimes imperfections soulevées par rapport au direct et aux déchets techniques qui ne sont pas de nature à remettre en cause l’élection.

Le Comigui rassure qu’il fera de tout son possible pour être à l’écoute et plus proche des citoyens.

Par ailleurs, le Comité Miss Guinée félicite le trio élu et demande au peuple de Guinée d’encourager cette nouvelle équipe qui portera haut le tricolore national à travers les différents concours auxquels, elle prendra part.

Le Comigui reste ouvert à vos suggestions de nature à lui renforcer dans sa ferme volonté de faire rayonner la beauté guinéenne sur le toit du monde.

Dix ans après, le Comigui dit être fier de son bilan malgré son jeune âge comparativement à d’autres structures sur le continent.

Vive la culture guinéenne,

Vive la beauté guinéenne.

Je vous remercie du fond du cœur pour l’engouement de nos jours que suscite notre concours national de beauté.

La Présidente

Johanna Barry