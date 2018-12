Le vice-maire de Dixinn à Dakar : vers un jumelage avec la commune de Ngor

Le premier vice-maire de la commune de Dixinn est à Dakar, la capitale sénégalaise, pour une visite de travail. Ce lundi matin, Mohamed Lamine Sylla a eu des échanges avec le maire adjoint de Ngor Almadies M. Alpha Yaya Bâ et collaborateurs pour la mise en place d’un accord de coopération et de jumelage dans les domaines administratif, sportif et culturel entre Dixinn et Ngor Almadies.

Lors de l’entretien, l’élu de Ngor a apprécié cette démarche du vice-maire et s’est réjoui de la visite de la délégation guinéenne. Le maire de Ngor Almadies a également eu un entretien téléphonique avec le maire de Dixinn Mamadou Samba Diallo avec qui il a longtemps parlé. Les deux ont décidé de mettre sur pied une commission mixte de travail pour élaborer un accord dans un bref délai.

Mediaguinee