1ère édition du tournoi ‘’Aryana’’ Fodé Soumah : une totale réussite à Friguiagbé

La finale de la première édition du tournoi feu Elhadj Fodé Soumah « Aryanna Fodé s’est jouée ce samedi 05 octobre au stade feue Hadja M’mah Camara -nom de la génitrice de l’ancien président guinéen Lansana Conté- de Friguiagbé, dans la préfecture de Kindia. Ce tournoi commémoratif organisé pour magnifier les actions réalisées par feu Elhadj Fodé Soumah, ancien ministre des sports et ancien vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG) s’est déroulée sans aucune fausse note.

Débutée le 15 septembre dernier au stade Kibongué, la grande fête du football à Friguiabgé a enregistré en finale l’AS Tembaya contre Friguiagbé-Centre 1. Une initiative qui a regroupé plusieurs autorités de la localité mais aussi celles de la préfecture de Kindia.

Aly Soumah, agent de la direction nationale des impôts, initiateur du tournoi a confié que le tournoi a été organisé pour saluer le travail ô combien satisfaisant de Fodé Aryanna Soumah. « Ce tournoi est un événement pour signifier notre reconnaissance aux bienfaits de Elhadj Fodéya Soumah « Aryanna Fodé ». On le sait tous, c’est un monsieur qui s’est battu pour toute la nation guinéenne en général et surtout pour Friguiagbé en particulier. Il s’est battu pour la jeunesse, pour les femmes, les sages sans distinction. Donc nous avons organisé ce tournoi, pour montrer à tous les Guinéens ce que Elhadj Fodé Soumah « Aryanna Fodé » a fait mérite une reconnaissance. En plus, on est vraiment gratifiés de l’initiative car si on organise un événement concernant Aryanna Fodé et qu’on voit une vive mobilisation de cette ampleur, on ne fera que remercier tout le monde, tous ceux qui sont là aujourd’hui, qu’ils soient de Friguiagbé ou ailleurs, cela atteste d’ailleurs que c’est un événement qui mérite d’être organisé chaque année ».

Présent à cette finale qui a connu également la présence de tout Friguiagbé et ses environs, le ministre de l’Energie, Cheick Taliby Sylla qui a d’abord procédé à la remise du trophée à l’équipe victorieuse, a apprécié l’initiative et promis de faire de son mieux pour que Friguiagbé puisse retrouver son lustre d’antan.

« Aujourd’hui est un jour spécial, un jour mémorable de la renaissance de Friguiagbé grâce à mon frère Alya Soumah qui a eu l’initiative d’organiser ce tournoi. Nous avons aussi fait mais nous n’avons pas pu réussir comme lui vient de le faire ici à Friguiagbé. Cet événement rappelle le passé de Fodéya et ce que j’ai vu ici aujourd’hui, ça fait longtemps je ne vois pas ça à Friguiagbé. Donc, nous remercions les organisateurs de ce tournoi commémoratif. Nous savons aujourd’hui que Friguiagbé a des difficultés, c’est pourquoi même le gouvernement à travers l’ANAFIC, s’intéresse aux différentes localités. Nous ferons de notre mieux pour que Friguiagbé puisse avoir son image ancienne pour que quand on parle de Friguiagbé où que tu sois, tu puisses avoir en tête cette image que Friguiagbé avait. Donc nous remercions tout le monde, ceux qui ont eu à penser à ce monsieur qui par ses bienfaits est aujourd’hui au paradis », dit le ministre de l’énergie.

A noter que le trophée de cette première édition du tournoi feu Elhadj Fodé Soumah « Aryanna Fodé » a été remporté par Friguiagbé centre 1 face à AS Tembaya sur un score de 2 buts à 1.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10