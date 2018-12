3ème édition tournoi corporatif des médias guinéens : les équipes de Tamata Fm et d’Evasion Guinée, disqualifiées (communiqué)

La structure Wassolon Agency communication vient de rendre publiques ses décisions concernant les cas de réserves portées à son attention, par des équipes, à l’issue du premier tour de la 3ème édition du tournoi de football feu Abdoulaye Bah des médias guinéens, doté du trophée Mamadou Antonio Souaré.

Dans l’ensemble, on retiendra la disqualification de Tamata Fm et d’Evasion Guinée, pour enrôlement de mercenaires. En lieu et place de ces deux médias, c’est Familia Fm et le SPPG (syndicat de la presse privée de Guinée), qui poursuivent la compétition.

Dans les autres cas, les réserves n’ont pas prospéré.

Ci-dessous, le communiqué de la commission d’organisation, relatif aux décisions de la sous-commission litiges :

