3ème Edition Tournoi corporatif des médias guinéens : Wassolon agency communication face à la presse, ce mardi

Le tournoi annuel de football de la presse guinéenne, qui en sera à sa 3ème édition, cette année, approche à grands pas. Coup d’envoi prévu dans une dizaine de jours, plus précisément, le 05 décembre prochain, toujours au stade de proximité de Nongo et probablement une partie de la compétition ailleurs.

C’est dans cette perspective que la structure Wassolon Agency Communication, organisatrice de ce tournoi, sera face à la presse, ce mardi, à 16H, au Victoria Restaurant, à Petit Simbaya, pour présenter les contours de cette 3ème édition.

En effet, la structure organisatrice, mettra cette conférence de presse à profit, pour dévoiler les noms et le nombre des médias participants à l’édition de cette année, aussi pour présenter le règlement général bétonné du tournoi, et procéder au tirage au sort qui déterminera les affiches du premier tour et le calendrier complet du tournoi.

Wassolon Agency Communication, invite les médias qui ont affirmé leur engagement de participation à cette compétition, à se faire représenter à cette cérémonie de tirage au sort; par la même occasion, invite les associations de presse et l’ensemble des hommes de médias guinéens, à y prendre part, massivement.

RDV à 16 H au Victoria Restaurant, chez Mohamed Hosney, à Petit Simbaya.

La Direction Générale