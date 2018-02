Nomination de Mme Sidibé Fatoumata Kaba au palais de verre de Manhattan comme l’a été Jeanne Martin Cissé dans les années 70 (Par Ibrahima Diallo)

Pétrie de qualités et très discrète que d’autres trouvent même secrète elle n’élève jamais le ton en parlant et a du respect pour tous ses interlocuteurs.

Femme de dossiers, aimant travailler sur les grands sujets, rien ne l’échappe. Même si elle a ses idées propres, elle a le caractère de travailler en équipe pour une meilleure visibilité de son action avant la prise de décision.

Matinale au travail elle est toujours la dernière à quitter son bureau.

C’est une véritable mère de famille que le pèlerinage à la Mecque a fortement agit sur sa conviction religieuse.

Elle aime réconcilier et a toujours éviter les désaccords entre les collaborateurs pour un meilleur fonctionnement de l’entité au sein de laquelle elle évolue.

Des affaires étrangères à Addis Abeba en passant par Abuja elle a toujours donné le meilleur d’elle-même pour la grandeur de la Nation Guinéenne.

Les différentes fonctions qu’elle a occupé ne lui sont jamais monté à la tête malgré le prestige qu’elle incarne

elle mène une vie humble et effacée.

C’est sans doute l’une des raisons qui font que cette femme silencieuse bénéficie toujours des qualités d’une personne très peu bavarde et qui sait garder les secrets et cela compte beaucoup en diplomatie.

C’est ce caractère d’homme sage que cette femme incarne car elle sait se faire oublier en se rendant « petite » devant l’opinion et cette opinion, lui donne une grandeur inestimable même dans les cérémonies officielles.

c’est par son calme et ses réflexions positives qu’on la reconnaît, car elle sait venir sans crier gare et repartir sur la pointe des pieds.

Voilà le genre de femme dont beaucoup d’autres doivent s’inspirer pour une meilleure représentativité de la Guinée dont la voix doit toujours être entendu dans le concert des nations.

Bon vent à Mme Sidibé Fatoumata Kaba dans ses nouvelles fonctions.

Ibrahima Diallo, journaliste

