60 ans d’amitié : ‘’le Japon va soutenir la Guinée et la Guinée va soutenir le Japon’’, dit l’ambassadeur Hasama

L’ambassadeur du Japon en Guinée a organisé mardi 11 décembre une conférence-débat avec les jeunes guinéens dans l’enceinte du Centre Culturel Franco-Guinéen. Cette action qui s’inscrit dans le cadre de la commémoration du 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Guinée et le Japon, vise à enseigner aux étudiants la nécessité de renforcer cette coopération qui se manifeste dans plusieurs domaines à savoir l’éducation, la Santé, la construction des infrastructures de base.

Au sortir de la rencontre, le diplomate nippon Hisanobu Hasama a magnifié les relations de longue date qui existe entre les deux pays.

‘’ La coopération Japonaise évolue, on a fêté cette année le 60ème anniversaire de la relation entre le Japon et la Guinée. En saisissant cette occasion, nous avons retracé la coopération depuis 60 ans au Japon. Aujourd’hui, il y a des jeunes qui font l’avenir de la Guinée, c’est-à-dire, la relation d’amitié entre le Japon et la Guinée. Le Japon va soutenir la Guinée, et la Guinée va soutenir le Japon dans le futur. J’ai expliqué ce qui s’est passé dans le passé. En sachant la réalité, les Guinéens pourront soutenir le Japon. On a parlé de la question de développement dont l’importance est l’éducation et la coopération sur la scène internationale. On a parlé de la coopération financière, on a parlé de la politique internationale à laquelle le Japon fait face’’, a-t-il indiqué

Au cours de 60 ans de collaboration, le Japon a assisté la Guinée dans plusieurs secteurs dont entre autres la construction d’hôpitaux, d’écoles, d’infrastructures routières, la réhabilitation des ports de pêche artisanaux.

Mohamed Cissé

623 33 83 57