Situation en Guinée Bissau : communiqué conjoint de la Cedeao, de l’Union africaine et des Nations unies

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Union africaine (UA) et les Nations unies continuent de suivre de près la situation en Guinée-Bissau. Les trois Organisations se félicitent des avancées enregistrées dans la stabilisation du pays, grâce à l’engagement des parties prenantes bissau-guinéennes et à l’accompagnement apporté par la CEDEAO, en conjonction avec l’UA et les Nations unies. Elles relèvent, en particulier, le rôle crucial joué par le Professeur Alpha Condé, Président de la République de Guinée, en sa qualité de Médiateur de la CEDEAO.

Les trois Organisations appellent à des efforts renouvelés pour assurer la tenue, dans les délais et les conditions requises de transparence, de régularité et de crédibilité, des élections législatives du 18 novembre 2018, qui permettront de renouveler l’Assemblée nationale populaire. Elles exhortent tous les acteurs concernés à œuvrer à la création des conditions nécessaires pour le bon déroulement du processus électoral.

À cet égard, elles soulignent l’impératif que revêt la préservation de la stabilité institutionnelle et gouvernementale, de manière à ce que tous les efforts soient consacrés au bon déroulement des élections. L’intérêt de la Guinée-Bissau doit prévaloir sur toutes autres considérations.

Les trois Organisations appellent les pays africains et la communauté internationale dans son ensemble à mobiliser les ressources et les moyens logistiques qu’exige le bon déroulement du processus électoral.

Le scrutin du 18 novembre marquera une étape décisive dans la consolidation des acquis obtenus en Guinée-Bissau. Dans ce contexte, l’accompagnement de la communauté internationale reste plus que jamais nécessaire.

Les trois Organisations expriment leur appréciation aux pays africains, y compris le Nigéria, et aux partenaires bilatéraux et multilatéraux qui ont déjà apporté un appui au processus électoral, et forment l’ardent espoir que leur appel en vue d’une mobilisation internationale diligente et accrue sera entendu.

Abuja, Addis-Abeba et New York, le 25 octobre 2018