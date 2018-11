Orange Guinée : présentation des gagnants de la promo Back to school 

Les rideaux sont tombés ce jeudi 1er novembre sur la dernière partie de la remise des cadeaux aux gagnants de la promo orange Back to school. C’est l’université Nongo de Conakry qui a servi de cadre au déroulement de cette dernière phase. Débutée depuis le mois de septembre, cette promo a permis à plusieurs élèves de préparer la rentrée scolaire. Des tablettes, des tee-shirts, de l’argent ont été les principaux cadeaux offerts aux lauréats.

« Nous sommes à la 6 ème et dernière remise où nous sortons avec les gagnants de 25 millions et de 60 tablettes, ce qui fait un effectif de 60 tablettes plus 50 millions que nous avons offerts à des jeunes élèves et étudiants pour mieux préparer la rentrée scolaire’’, a dit Aboubacar Camara, chef du projet promo orange Back to school.

Alpha Oumar Camara, l’un des gagnants de cette dernière phase a dit sa joie après avoir raflé une somme de 25 millions de francs guinéens.

« Je suis très content parce que je viens de gagner une bourse de 25 millions de franc guinéens. Je remercie Orange Guinée qui se rapproche tous les jours de ses clients. Cet argent me permettra de réaliser des projets et c’est un départ pour moi de faire beaucoup de choses. J’invite mes amis à jouer. Je suis très content aujourd’hui. Ces 25 millions, c’est un départ pour moi‘’, s’est-il réjoui.

Au terme de cette remise, la société Orange Guinée a annoncé l’arrivé très rapidement de projets pour le bien de ses clients. Une manière, selon elle, de se rapprocher davantage de ses millions d’utilisateurs à travers tout le pays.

Mohamed Cissé

623-33-83-57