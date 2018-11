Football: Bouna Sarr dit définitivement non au Sénégal et à la Guinée

D’origine sénégalaise et guinéenne, Bouna Sarr n’envisage une éventuelle carrière internationale que sous les couleurs françaises. Un choix définitif aux dires du joueur de l’OM.

« J’ai pris une décision ferme, décision que je n’avais pas prise et qui apportait un peu de confusion. J’ai fait un choix définitif, je veux (il se reprend), j’aimerais, je souhaiterais jouer pour l’équipe de France. C’est clair. Il y aura des déçus du côté du continent africain, mais j’assume mes choix et je n’ai pas peur de le dire », a déclaré Bouna Sarr à La Provence. « Ma mère est guinéenne, mon père sénégalais. Ils sont encore plus sollicités que moi, ils reçoivent plein de coups de fil du pays, de la famille, qui poussait pour que j’opte pour le Sénégal avant la Coupe du Monde. Ce n’est pas facile pour eux, mais ils savent que la décision me revient ; ils ne m’ont jamais mis la pression, ils ont toujours respecté mes choix et on a souvent pesé le pour et le contre ensemble. Que je joue pour la Guinée, le Sénégal ou la France, il n’y aurait pas eu de conflit… », a ajouté le joueur de couloir, qui avait été contacté par le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé au printemps dernier. « C’était juste avant leur sélection pour le Mondial. Il a écouté, il a respecté et compris ma décision. J’ai été honnête avec lui. J’ai bien aimé sa démarche. C’est toujours flatteur, a ajouté l’ancien Messin, avant de conclure. J’ai pris le risque de louper une Coupe du monde cet été avec le Sénégal… C’est fort, je ne l’ai pas fait pour rien. »

Source : Football365