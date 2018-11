Le DG de l’Agence palestinienne de Coopération à Sékhoutouréya

Le Président de la République, le Pr. Alpha Condé, a reçu en audience dans l’après midi de ce lundi, 19 novembre 2018 au Palais Sékhoutouréya, le directeur général de l’Agence palestinienne de coopération internationale, Imad Al Zuhairi.

La mise en exécution des accords de coopération entre la République de Guinée et l’Etat de Palestine était au centre des échanges entre le Pr. Alpha Condé et monsieur Imad Al Zuhairi.

Au cours de l’audience, le directeur général de cette Agence a transmis la lettre du Président palestinien Mahmoud Abbas au Pr. Alpha Condé.

A l’issue des entretiens, le directeur général de l’Agence palestinienne de la coopération internationale a déclaré : « J’ai eu l’honneur, mes collègues et moi, de rencontrer son excellence le Président Alpha Condé. (…) On a signé des accords de coopération entre nos deux pays. Selon les instructions de mon Président, Mahmoud Abbas, on est là avec une délégation dans le domaine de la santé et de l’agriculture pour traduire les accords signés, en projets réels sur le terrain. Nous sommes intéressés par les domaines de la santé, de l’investissement, de la formation et du développement du secteur agricole. On a transmis une lettre officielle écrite de la part de son excellence Mahmoud Abbas à son frère et ami, le Président Alpha Condé à qui, il a réaffirmé les liens d’amitié entre les deux pays. En plus du Président de la République, nous avons rencontré quelques ministres. C’est donc un programmé très bien chargé. Nous allons rentrer d’ici vendredi avec des projets réalisables bientôt. Il faut se rappeler que le peuple de Guinée a toujours soutenu le processus palestinien. Il est temps que le peuple de la République de Palestine exprime sa gratitude au peuple de Guinée à travers notre savoir faire dans les domaines de la santé et de l’agriculture ».

Le Bureau de Presse de la Présidence