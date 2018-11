Cellou Dalein Diallo déplore des ‘’blessés par balles et arrestations’’ : ‘’tout le monde en a marre, même la police’’

Empêchés jeudi par les forces de l’ordre d’atteindre Wanindara, le chef de l’opposition guinéenne Cellou Dalein Diallo et collègues ont replié à Dixinn pour parler à la presse. Les mots sont crus. Vidéo…

« Ce qui est nouveau et qui fait l’objet de beaucoup de débats c’est la présence des militaires armés jusqu’aux dents déployés depuis quelques jours dans la commune de Ratoma. Il a été à maintes reprise rappelée que c’était illégal, contraire à notre loi fondamentale de sortir des militaires dans le cadre de la sécurisation des citoyens et de leurs biens. La mission des forces armées est l’agrément définie dans notre loi fondamentale. Elle précise à titre exceptionnel que le président de la République peut prendre un décret pour instaurer l’état d’urgence.

Le peuple de Guinée est indigné de voir M. Alpha Condé persister dans la violation de la Constitution et des lois de la République. Aujourd’hui, il a fait le choix d’aller vers le 3e mandat en utilisant la violence.

Blessés

A l’heure qu’il est, on a procédé à plusieurs arrestations, et fait usage des armes à feu blessant plusieurs citoyens. Certains ont été évacués à l’hôpital sino-guinéen et d’autres dans les cliniques à Ratoma. Je voudrais exprimer la solidarité de l’opposition à l’endroit de tous ceux qui sont arrêtés et blessés par balles.

Slecg

Je voudrais saisir cette opportunité pour marquer ma solidarité aux enseignants victimes d’une violence inouïe ce matin un peu partout à l’intérieur du pays mais surtout à Conakry. Qu’ils sachent qu’ils ont la solidarité de tous les militants et sympathisants de l’opposition et de tous les Guinéens épris de paix et de justice. Nous condamnons énergiquement la violence exercée aujourd’hui sur les populations de Ratoma dont le seul crime est d’avoir voulu exercer un droit celui de manifester pour réclamer la restitution des suffrages qui leur ont été volés lors des élections locales. L’opposition républicaine reste déterminée à mener ce combat parce que nous ne le faisons par conviction. Nous voulons que notre pays vive dans la paix, la solidarité et la fraternité. Malheureusement, telle n’est pas la volonté d’Alpha Condé. C’est pourquoi, nous combattrons ces pratiques illégales contraires à la volonté du peuple de rester uni autour des valeurs que nous partageons.

Je tiens à dire au nom de toute l’opposition républicaine On va continuer les manifestations. Parce que vous suivez aujourd’hui comment le gouvernement est en train d’installer les exécutifs communaux. C’est lorsqu’il finit de retourner suffisamment des conseillers pour s’octroyer le quorum par la corruption et l’intimidation qu’il procède à l’installation. Nous ne sommes pas d’accord. Donc, l’opposition va continuer ses manifestations la semaine prochaine jusqu’à ce que l’accord politique soit respecté et que les conseillers communaux illégalement installés soient repris et que les victimes aient droit à la justice et que Ratoma soit démilitarisée.

Tout le monde en a marre, même la police c’est parce qu’elle est obligée »

Thierno Sadou Diallo