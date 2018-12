Investissement : une mission économique belge rencontre 67 PME, à Conakry

Dans le but de promouvoir l’investissement en République de Guinée, une mission économique belge, l’administratrice générale de l’agence wallonne aux exportations et investissements étrangers et de Wallonie-Bruxelles internationale s’est entretenue avec plusieurs Petites et Moyennes Entreprises (PME) guinéennes jeudi dans un complexe hôtelier de la place.

L’objectif de cette rencontre est de permettre aux 67 entreprises retenues à travers l’Etat guinéen de signer un accord dans les prochains jours avec les partenaires belges dans le cadre de la coopération et le développement, notamment dans les secteurs d’eau, de l’éducation ainsi que de la formation.

Selon Marysol Michez, manager du projet, le rôle de la mission, « c’est de promouvoir l’exploitation belge et d’attirer des investissements belges à Wallonie. Mais dans le cadre de cette mission-ci, on travaille avec des autres régions à savoir la région bruxelloise et celle flamande. On est une grande délégation de quarante entreprises. Mais en général, ce sont des PME. Donc, on est venu rencontrer des PME guinéennes pour faire des partenariats et avoir des liens dans le futur. C’est dans l’esprit de convivialité de win-win (gagnant-gagnant, ndlr) qu’on vient ici pour apporter notre savoir ou pour créer de l’emploi en Guinée ».

Parlant des aboutissements de cette rencontre avec les PME guinéennes, Madame Michez d’annoncer la signature d’ un accord de coopération « parce que nous avons Wallonie -Bruxelles internationale qui voudrait signer en effet un accord avec l’Etat guinéen pour pouvoir faire des travaux dans la coopération et le développement au niveau Wallonie et de Bruxelles parce que la Guinée est devenue le 11ème pays prioritaire où on va faire des projets entre autres dans l’eau, dans l’éducation, dans la formation ». Insistant que les projets doivent être établis.

« Et dans ces projets qu’on va travailler dans le futur. Et un accord va être signé« .

