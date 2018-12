Drogue et conduites additives : une mission de l’Institut Itinérant de formation et de préventions intégrées à Boké

Une mission de l’Institut Itinérant de formation et de préventions intégrées contre la drogue et les conduites additives sous tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) séjourne depuis 48 heures dans la préfecture.

La mission consiste à échanger avec les autorités locales autour du projet intitulé: « Recherche nationale sur l’abus des drogues en lien avec le VIH/SIDA, la criminalité et la pauvreté en Guinée»

Pour Hadja Manthia Dien, cheffe de mission, «Malgré les moyens financiers et techniques déployés pour la répression, le fléau de la drogue continue à persévérer.»

Selon elle, «Grâce à l’aide des bureaux régionaux et les comités nationaux mis en place à cet effet, aidera la Guinée à faire face à la réduction de la demande qui est la prévention, la réduction de l’offre qui est la répression.»

L’institut itinérant de formation et de préventions intégrées contre la drogue et les conduites additives, ambitionne secourir la couche juvénile à travers les séances d’information, de sensibilisation des anciens toxicomanes pour leur réinsertion socioprofessionnelle dans la Société.

Pour Issiaga Faouly Sylla, « La mise en œuvre la politique éducative du gouvernement guinéen, permettra de lutter à caractère préventif, de manière efficace, contre les multiples agissements criminels, la corruption, la traite des personnes, la circulation et l’usage des armes illicites, le blanchissement des capitaux et de la pauvreté en République de Guinée.»

De l’avis de Sékou Cissé de la même institution, « La réduction des comportements immoraux aidera la Guinée à gagner le paris en termes d’éducation de la jeunesse, principale victime des fléaux cités plus haut.»

Mamadouba Camara, Boké