Economie verte : les organisations patronales de l’Afrique de l’Ouest et centrale à l’école, à Conakry

Comment accélérer la croissance et la création d’emploi en Afrique de l’Ouest et du Centre ? C’est le thème de la rencontre qui a réuni mercredi à Conakry des organisations d’employeurs des deux régions d’Afrique, ainsi que des représentants de l’organisation internationale des employeurs basée à Genève, à l’Union Africaine, à la BAD et au BIT.

Durant deux jours, les représentants de ces organisations patronales venus de l’Afrique de l’ouest et centrale, membre de l’OIE mettront l’occasion à profit pour réfléchir et échanger sur la manière d’accélérer la croissance économique et la création d’emploi à travers l’économie verte et le développement durable dans leurs différents pays.

Dans son allocution, le représentant du président du CNP-Guinée, Mamadou Thiangui Diallo, a d’abord décliné l’objectif de cette rencontre à Conakry : « Elle donne l’occasion aux représentants des organisations d’employeurs de ces deux parties du continent africain de se rencontrer et de tisser des relations qu’ils pourraient entretenir pour l’avenir et échanger en particulier sur les bonnes pratiques relatives à notre thématique. Du reste, tels sont nos vœux. L’économie verte nous apparaît comme un salut pour nos sociétés en développement, souvent secouées par des turbulences sociales. En effet, lorsque nous lisons la définition qu’en donne le programme des Nations unies pour l’environnement(PNUE) » l’économie verte est une économie qui entraine une amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources« , nos désirs d’agir se transforment en véritables actions ».

L’économie verte, rappelle –il, ‘’couvre un grand nombre de secteurs d’activités qui répondent à nos préoccupations et offrent de nombreuses opportunités de création d’entreprises et de nombreux emplois décents, aussi bien en matière de protection de l’environnement qu’en gestion des ressources naturelles ».

Par ailleurs, de souligner que c’est certainement la perception clairvoyance de tout cela qui a amené l’OIE, partenaire reconnu du programme des Nations unies pour l’environnement, à s’associer dès 2011 à la préparation du rapport sur l’économie verte visant à analyser les implications macroéconomiques de durabilité des investissements vers ces secteurs d’activités. Selon lui, cela dans le but de réduire la pauvreté à travers la création d’emplois.

Plus loin, de s’interrogé en ces termes : » Le futur de notre développement durable, c’est l’économie verte. La note conceptuelle de notre conférence ne nous dit-elle pas, en effet, que la transition vers des économies plus vertes et plus inclusives vise à créer de la croissance économique, à préserver le bien être environnemental, à créer des et à améliorer la vie des populations ? ».

Pour sa part, le représentant du secrétaire exécutif de la FOPAO, Me Housseine Diallo a affirmé qu’il convient cependant que les résultats de ces travaux ne restent pas lettre morte. ‘’Tant ils sont importants pour les deux sous-régions concernées. Il faut veiller à constituer soit un réseau, soit une plateforme des organisations patronales pour la mise en œuvre et le suivi des recommandations issues de cette réflexion ».

Au nom, du gouvernement guinéen, le ministre de la sécurité et de la protection civile, Alpha Ibrahima Keira, de rassurer : » Nous serons présents à vos côtés à cette conférence pour partager avec vous, notre volonté de créer un cadre adéquat, capable pour le développement du potentiel de l’économie verte d’où l’importance que nous accordons aux résultats de vos travaux que nous pourrions pendre en compte dans l’élaboration de notre politique nationale dans ce domaine« .

Elisa Camara

+224 654 95 73 22