28ième Anniversaire de la Journée Nationale de la Jeunesse (communiqué du Ministère de la Jeunesse)

Le Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes organise les 29 et 30 Novembre 2018 le 28ième Anniversaire de la Journée Nationale de la Jeunesse sur le thème : « Jeunesse et Citoyenneté ». Cette célébration mobilisera les jeunes de Guinée autour des valeurs citoyennes et sera l’occasion d’échanges constructifs sur les défis et enjeux auxquels ils sont confrontés.

Au programme :

*Le Jeudi 29 Novembre : activités citoyennes d’assainissement de certains sites de Conakry

*Le Vendredi 30 Novembre à la Bluezone de Kaloum à partir de 8h :

Conférence sur le thème : « Jeunesse et Citoyenneté »

-Activités culturelles

-Exposition

-Allocutions officielles

-Match de football de fraternité

-La tenue de la cérémonie officielle est placée sous la haute présidence d’honneur du Président de la République, Son Excellence le Professeur Alpha Condé.

Jeunes, décideurs et partenaires, vous êtes invités à venir magnifier la jeunesse guinéenne qui bouge.

Communiqué Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes