A la veille des 59 ans de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouatttara confie : ‘’la Constitution me permet de faire deux autres mandats’’ (vidéo)

Le président ivoirien Alassane Ouattara, à la veille de la fête de l’indépendance de son pays, a, dans une interview à la télévision d’Etat (RTI) déclaré que la Constitution lui permet de faire deux autres mandats.

« Je ferai savoir (ma décision) en 2020. (…) Je vais prendre ma décision au moment opportun et sur la base de ce que mon parti me dira de faire. La Constitution me permet de faire deux autres mandats », a déclaré Ouattara dont le second mandat s’arrête en 2020.

Parlant de la Constitution, Alassane Ouattara soutient que « la modification de la Constitution doit être un processus qui dépend de l’opinion. Nous avons une Constitution depuis 2016. On l’a pratiquée. Il est clair qu’il y a des choses qu’il faut modifier dans la Constitution, mais ce n’est pas pour recaler des candidats. Non ».

Suivez l’intégralité de l’interview…



Mediaguinee