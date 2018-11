Abdoulaye Bah ne s’avoue pas vaincu : ‘’la population de Kindia ne payera pas d’impôts à un faux maire’’

De passage à Mamou, samedi 17 novembre, l’ex-président de la délégation spéciale et candidat malheureux pour le contrôle de la Mairie de Kindia a rendu visite au bureau fédéral de l’UFDG de la ville-carrefour, en Moyenne Guinée.

Abdoulaye Bah qui ne s’avoue pas vaincu a confié dans un entretien à Mediaguinee qu’il obtiendra la place de premier responsable de la commune urbaine de Kindia. Devant les partisans de l’UFDG à Mamou, Abdoulaye Bah a déclaré que la population ne va pas payer de taxe à un faux maire. Car, dit-il, jusqu’à preuve du contraire, c’est lui le maire légitime de la commune urbaine.

«« C’est la population qui élit les conseillers communaux. Ce qui se passe à Kindia c’est déplorable et inacceptable. Tout le monde est témoin de cette mascarade. Kindia m’a installé légalement. C’est moi que les citoyens ont choisi, alors je suis le maire. Actuellement à Kindia, il y a le faux maire Mamadouba Bangoura et le vrai maire Abdoulaye Bah. La population de Kindia ne paye plus de taxes, car elle ne va pas payer cela à un faux maire. Elle dit qu’elle est avec moi. J’avais obtenu 22.140 voix. Ce qui m’avait donné 22 conseillers à Kindia. Nous sommes dans cette situation de crise. Actuellement, il n’y a rien à la commune. Aucune activité ne bouge. Pendant 23 jours, les commerçants de Kindia n’ont pas travaillé. Quand j’ai été installé chez moi, ils ont dit qu’ils ne vont pas payer les taxes à un non élu. C’est légitime. Vous donnez votre argent à celui que la population a choisi. Ceux qui veulent porter plainte contre moi sont libres. Depuis deux semaines les droits de marché et les taxes ne sont pas payées. Les taxes non payées me seront restituées dans les jours à venir et c’est pour le développement de Kindia. Ils n’ont qu’à porter plainte. On verra si la justice guinéenne joue pleinement son rôle ou pas»», a t-il dénoncé.

Il faut signaler qu’à Kindia, désormais il y a un maire qui a été installé par les autorités à la commune et un second installé à son domicile. La question que l’on se pose maintenant est de savoir qui de Mamadouba Bangoura de l’UDG ou d’ Abdoulaye Bah de l’UFDG aura le dernier mot.

Aïssata Camara, correspondante régionale à Mamou

625242760