Abdoulaye Bah : ‘’ce qui s’est passé à Kindia est loin d’une question ethnique, ils veulent juste m’écraser’’

L’élection du maire de la commune urbaine de Kindia a provoqué d’énormes dégâts. Plusieurs maisons, magasins et boutiques ont été pillés lundi et mardi. C’est le cas du domicile privé du candidat de l’UFDG, Abdoulaye Bah qui dit être victime d’une attaque à main armée.

L’actualité du dimanche 14 octobre, était consacrée à l’élection du maire de Kindia. Après des disputes entre conseillers, le candidat de l’UFDG et ses conseillers ont quitté la salle, exigeant le respect de l’accord politique du 8 août dernier.

Interrogé par la rédaction de MEDIAGUINEE sur les motivations de sa sortie dans la salle de délibération, le candidat Abdoulaye Bah de l’UFDG de répondre : ‘’lorsque nous avons été expulsés de la salle parce qu’on voulait que l’accord politique soit respecté par le délégué national Mamadou Camara. Une volonté manifeste était déjà préparée de faire tout le nécessaire pour qu’il y ait une mascarade électorale. On s’est battus intellectuellement dans la salle, on a essayé d’expliquer qu’à Kindia comme à Dubreka, à Guéasso, il y a un accord politique qu’il faut absolument respecter. Mais malheureusement, un plan a été préparé par les conseillers du RPG, également par le délégué pour faire un coup de force, ce coup d’Etat accompagné par une unité spéciale de la gendarmerie de Conakry’’.

Après cette élection où Mamadouba Bangoura de l’UDG a été élu maire de Kindia, les jeunes sont massivement descendus dans les rues où 33 personnes ont été grièvement blessées en deux jours. Le candidat de l’UFDG dit avoir été victime d’une tentative d’assassinat.

‘’Hier mardi, c’était le sommet de la violation de toutes les libertés que ce pays indépendant depuis 60 ans a voulu nous montrer. A 19 heures, j’ai entendu une voix en soussou qui disait c’est ici. Soudainement, ils ont tiré un gaz lacrymogène dans la cour et toute la famille s’est retrouvée au salon. Après, ils ont fait un deuxième tir dans le jardin pour nous cerner devant et derrière. C’est ainsi qu’une unité spéciale cagoulée a franchi le portail, s’est dirigée dans la cour, a brisé sur son passage tout ce que vous trouvez ici. Ils se sont mis à ma recherche en disant en poular et en soussou: «nous allons te tuer». Au salon, mon papa leur a dit, arrêtez de violer la liberté des citoyens dans leur domicile privé. Après, ils ont continué vers le jardin en tirant à bout portant. J’ai fui dans mon appartement, à peine j’arrive, je ferme la porte et c’est suite à l’effort conjugué par mes gardes qu’ils ont pris la fuite et les balles ont été récupérées dans la nuit afin de les exposer à la face du monde entier car, je ne fais pas la politique pour tuer ni pour être tué mais de servir et d’être servi’’, ajoute-t-il.

Quant aux violences survenus dans les deux jours dans la capitale de la Basse Guinée, Abdoulaye Bah dit qu’il se sent choqué : ‘’Je suis très malheureux. J’ai dit est-ce que les Guinéens à travers nos pères de l’indépendance avaient exigé le départ des blancs pour qu’on s’entre-tue, se haïsse ? Non! Il y a eu des casses, des blessés et des arrestations. Les Guinéens ont pris des fusils contre les Guinéens et pourtant on a demandé l’indépendance pour que nous soyons fraternels. Je déplore et je condamne et je n’ai pas souhaité ce qui s’est passé dans ces derniers jours à Kindia. Tout mon combat, mon arme, c’est le verbe intellectuel car, le fusil c’est l’arme des faibles et ce qui s’est passé à Kindia est loin d’une question de peulh et de soussou puisque les domiciles de certains de mon entourage ont été pillés et parmi eux, il y a des soussous, des malinkés. Donc l’affaire n’est pas au niveau ethnique seulement, ils veulent écraser Abdoulaye Bah’’, déplore-t-il.

A noter que le cas du conseiller Oury Sacko de l’UFDG qui a été le seul à participer au vote du lndi dernier a été soulevé et le maire a déclaré qu’il a été trahi par ce dernier.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

