Aboubacar Soumah après sa défaite à Dixinn : ‘’la démocratie a gagné, je félicite les heureux élus’’ (vidéo)

Aboubacar Soumah, candidat malheureux de la coalition présidentielle à Dixinn face à Mamadou Samba Diallo de l’UFDG a déclaré que la démocratie a triomphé dans sa commune. Sa réaction après le vote…

»La démocratie a gagné, je félicite les heureux élus et en tant que conseiller communal, soyez en rassurés, et appartenant à la population de Dixinn, je mettrai tout en œuvre pour que notre conseil, c’est à dire les 37, qu’on fasse en sorte que les populations de Dixinn n’oublient pas ce conseil communal en apportant ma modeste contribution de façon sincère, honnête et patriotique dans le cadre du développement de Dixinn. Je remercie l’ensemble des personnalités politiques qui nous ont apportés leurs contributions, leur soutiens moraux, matériels voire même financiers ainsi qu’aux populations de Dixinn qui ont bien voulu ce nombre de conseillers, merci à Dieu, merci à ma Maman.

Vous savez la paix coûte cher, si c’est à cause d’Aboubacar Soumah que le pays peut prendre feu, Aboubacar Soumah est prêt à céder.

Je félicite Monsieur Mamadou Samba Diallo, vous me verrez l’embrasser tout de suite. Je me mets à sa disposition par rapport à ma petite expérience de 11 ans dans cette commune, je lui apporterai tout ce dont il a besoin pour que notre équipe triomphe à DIxinn et soyez en rassurés’’.

Ci-dessous, la vidéo de Louis de Funès Diallo…

Propos recueillis par Thierno Sadou Diallo, depuis la commune de Dixinn