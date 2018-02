Aboubacar Soumah dément toute rencontre avec le chef de l’Etat, ce mardi : ‘’ce sont des rumeurs’’

Information Mediaguinee- Le chef de file de la branche dissidente du Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) Aboubacar Soumah a confié lundi dans la soirée (21h58 TU) à Mediaguinee n’avoir aucune rencontre avec le chef de l’Etat ce mardi au palais Sékhoutouréya autour de la grève des enseignants qui secoue le secteur éducatif depuis le 12 février dernier.

« Non, demain je n’ai pas de programme avec le chef de l’État. On m’a fait la proposition, je n’ai pas encore accepté. J’ai dit que je ne peux pas négocier avec un chef de l’État. J’ai dit que je négocie avec les ministres, pas avec un chef de l’État. On ne me l’a pas notifié officiellement que je dois rencontrer le chef de l’État, ce sont des rumeurs », a répondu M. Soumah.

Reviendra-t-il sur sa décision ? Bien malin qui y répondra.

Elisa CAMARA

