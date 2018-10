Aboubacar Soumah du SLECG annonce une plainte contre le Premier ministre Kassory

La sortie musclée du Premier ministre guinéen chez le Kountigui de la Basse côte à Tanènè vendredi dernier n’a pas du tout plu à Aboubacar Soumah du Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) qu’il a nommément mis en garde dans une vidéo qui est devenue virale sur la toile.

Joint, ce lundi, le secrétaire général du Syndicat Libres des Enseignants et Chercheurs de Guinée (SLECG), Aboubacar Soumah a confié à Mediaguinee qu’une plainte contre le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana est en préparation pour ‘’menaces’’ contre les membres du SLECG.

« On est en train d’analyser les menaces de mort qu’ils sont entrain de proférer contre nous. Vous avez suivi la vidéo de Kassory, les propos qu’il a tenus contre nous chez le Kountigui, on va analyser tout ça. Et éventuellement porter plainte », a déclaré, Aboubacar Soumah au bout du fil.

Plus loin, Soumah a précisé que pour le moment c’est le Premier ministre seul qui est ciblé par la plainte en cours, en attendant la fin de l’analyse de l’affaire.

Depuis le 3 octobre dernier, à l’appel du SLECG qui réclame 8 millions de francs guinéens, l’école guinéenne connait une ambiance morose

Elisa Camara

+224 654 95 73 22