Aboubacar Soumah du SLECG durcit ses positions face à Kassory : ‘’grève jusqu’en 2020, les 8 millions sont non négociables’’

Ce samedi au siège du Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée (SLECG) à Donka, le secrétaire général Aboubacar Soumah a appelé tous les enseignants de Guinée à continuer à observer le mot d’ordre de grève jusqu’à la satisfaction de leur revendication qu’est le paiement de 8 millions de francs guinéens comme salaire de base à chaque enseignants.

Répondant au Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana qui a affirmé qu’aucune négociation concernant les huit millions n’était possible jusqu’en 2020, les enseignants se décident eux aussi à poursuivre la grève jusqu’en 2020.

Espérant que cet entêtement du gouvernement ne fera que le galvaniser dans sa position, le SLECG se dit décider à faire en sorte que cette grève aboutisse effectivement afin qu’il puisse obtenir les huit millions demandés. ‘’Nous avons dit que les huit millions sont négociables, mais à cette phase-là, les huit millions sont non négociables’’, a estimé Aboubacar Soumah.

Quant au fait que le gouvernement veuille procéder au remplacement des enseignants grévistes, Aboubacar Soumah considère que cela est une violation des conventions internationales ratifiées par la Guinée. ‘’On ne doit pas procéder au remplacement d’un gréviste en période de grève, cela est une violation flagrante des lois. Donc pour cela et pour le fait que le Premier ministre que nous connaissons très bien…’’

A peine a-t-il prononcé ces mots que la foule s’est mis à scander : ‘’Kassory voleur ! Kassory voleur ! Kassory voleur !’’

‘’Je dis bien que ce Premier ministre selon la Constitution qui est responsable du dialogue social, qu’il soit le premier à bloquer ce dialogue, déclare sur les antennes de radios que jusqu’en 2020, pas de négociations entre le gouvernement et le SLECG, il a donné l’ordre de bloquer nos salaires contrairement à la loi LO28 qui régit les relations sociales, qui régit le statut général des fonctionnaires. Aucun article, aucune disposition n’indique la suspension ou la rétention des salaires des fonctionnaires. Pour cela donc, comme c’est une violation flagrante, nous allons violer nous aussi les principes de négociation. Comme ils sont en train de violer les lois de notre pays, la loi de l’article 20 qui donne le droit de grever (…) Comme ils sont en train de violer les lois à tous les niveaux, le ministre de l’éducation nationale qui procède au remplacement des enseignants dans les classes, ça aussi c’est une violation. Donc compte tenu de toutes ces violations, nous disons ici haut et fort que les huit millions sont non négociables’’, rétorque le camarade Aboubacar Soumah.

Tout en remerciant les enseignants pour avoir observé le mot d’ordre de grève depuis son lancement, Aboubacar Soumah appelle les parents d’élèves à continuer à garder leurs enfants à la maison et à continuer à le faire afin d’assurer leur sécurité.

‘’Puisque les enseignants que nous sommes, nous ne sommes pas prêts à retourner dans les classes tant que notre revendication essentielle n’est pas satisfaite. Quel que soit le temps que cela prendra jusqu’en 2019 ou 2020, nous serons à la maison’’, a-t-il terminé.

Maciré Soriba Camara

