Aboubacar Soumah au sortir de la rencontre avec le président Alpha Condé : ‘’la grève reste maintenue’’ 

Le président Alpha Condé a rencontré mardi au palais Sékhoutouréya le syndicaliste Aboubacar Soumah et son staff. Après plus de deux heures de concertation, le principal meneur de la grève des enseignants a indiqué à la presse au sortir de ladite rencontre que le président de la République voulait comprendre le fond de la grève qui paralyse le secteur éducatif depuis le 12 février dernier.

Le président Alpha Condé demandé à ce qu’on lui donne des explications sûres sur les problèmes qui nous opposent avec d’autres éléments du SLECG

« Le président Alpha Condé a voulu dans un premier temps savoir les problèmes internes. Donc, il a demandé à ce qu’on lui donne des explications sûres sur les problèmes qui nous opposent avec d’autres éléments du SLECG. Mais surtout, il a voulu savoir la réalité de ce qui se passe à l’interne du SLECG puisque les informations qu’il (Alpha Condé, ndlr) a reçues jusque-là n’étaient pas les meilleures. Donc, aujourd’hui, il nous a donné la parole pour que nous puissions lui donner toutes les explications pour qu’il soit véritablement situé sur la situation qui prévaut au niveau du SLECG », dit-il.

Tibou Kamara a montré son objectivité et son engagement dans la résolution de cette crise-là

A la question de savoir si la grève est suspendue, Aboubacar Soumah est catégorique : « non ! On n’a pas parlé de la suspension de la grève. Après ces explications-là, le président Alpha Condé nous a fait comprendre que des informations qu’il recevait de l’autre côté n’étaient pas vraiment de bonnes informations. Donc qu’à partir de maintenant, il est situé et que suite à ça, il a mis en place une commission composée de Tibou Kamara (ministre d’Etat, conseiller personnel du Chef de l’Etat, ndlr), le ministre Cheick Talibé Sylla et du Médiateur de la République pour commencer dès demain (mercredi, ndlr) les négociations autour des points de revendications. Mais la grève reste maintenue parce que, nous devons commencer dès demain les négociations avec l’équipe qu’il a désignée ». Il s’est réjoui aussi de la composition de la commission : « la composition nous rassure parce que ce sont les éléments auxquels nous avons confiance notamment le ministre , il nous a montré qu’il est un homme objectif. Donc, il a traduit au président de la république que le message objectif ».

Les messages à l’endroit des enseignants, c’est de dire toujours de se resserrer les rangs, être toujours très vigilants et continuer à observer le mot d’ordre de grève

Par ailleurs, le syndicaliste Soumah a fait savoir que les deux premiers points que sont la levée de la suspension du salaire du secrétaire général du SLECG et le paiement des 40% avec effet rétroactif sont non négociables. « Nos revendications sont toujours les mêmes. Et les deux premiers points restent non négociables. Dès demain (mercredi, ndlr), nous allons remonter les informations à travers les réseaux sociaux. Les messages à l’endroit des enseignants, c’est de dire toujours de se resserrer les rangs, être toujours très vigilants et continuer à observer le mot d’ordre de grève. Lorsque nous allons avoir une issue heureuse à la satisfaction des enseignants, nous ferons un communiqué suspendant la grève ou levant la grève », a-t-il conclu.

Yaya Dramé

628380576

