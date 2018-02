Aboubacar Soumah va-t-il rencontrer Alpha Condé, ce mardi ? ‘’Le Bureau exécutif du SLECG va se retrouver en réunion à 10h et on va analyser’’

Rencontrera, rencontrera pas. Le chef de file de la branche dissidente du Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) n’a toujours pas une réponse calée quant à une rencontre avec le chef de l’Etat ce mardi au palais Sékhoutouréya.

Interrogé ce mardi aux envirions de 7h, l’influent meneur de la grève des enseignants attend que son Bureau exécutif décide pour se prononcer. Mais reconnaît par ailleurs avoir reçu la notification l’invitant à Sékhoutouréya des mains de son adjoint Portos.

« Oui, Portos m’a contacté pour me dire qu’il a une notification nous invitant à rencontrer le chef de l’Etat à 16h », dit M. Soumah qui a du mal à discourir.

« C’est le médiateur de la République, Mohamed Saïd Fofana qui a notifié cela à mon secrétaire général adjoint. Le Bureau exécutif va se retrouver en réunion à 10h et on va analyser la rencontre avec le président Alpha Condé », a-t-il ajouté sans plus de précisions.

Récemment Aboubacar Soumah avait confié à Mediaguinee qu’il ne rencontrera pas le président Alpha Condé. « Mes interlocuteurs, ce sont les ministres et non le chef de l’Etat. Je ne le rencontre pas », avait-il assuré. Va-t-il donc revenir sur sa décision ? La réponse c’est sous peu.

Elisa CAMARA et Yaya DRAME

Commentaires

commentaires