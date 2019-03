Accusés d’être cupides, Sidya et Sano porteront-ils plainte contre Damaro et Alpha?

Comme la terre qui s’écroulait sous leurs pieds, Abdouramane Sano de la PCUD, dimanche et Sidya Touré de l’UFR le lundi. Le premier est accusé par le chef de l’Etat en personne de lui avoir demandé de l’aide par sms et le second est chargé par Amadou Damaro Camara de la Mouvance présidentielle d’avoir bénéficié de nombreux avantages avec Alpha Condé. Damaro soutient que Sidya -qui a toujours nié cela- avait exigé du pouvoir de l’argent qu’il a eu, des véhicules mais aussi son usine (cartoucherie) que Lansana Conté lui avait retirée. Ces accusations jugées graves pour ces deux leaders d’opinions vont-elles déboucher sur une saga judiciaire? Bien malin qui y répondra.

Sidya et Sano doivent en tous les cas relever le défi pour être en harmonie avec le peuple et aussi avec leurs consciences. Allez, messieurs !!!

Issa