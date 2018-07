Addis-Abeba: l’ambassadeur Gaoussou Touré présente ses lettres de créance au président d’Ethiopie

Le jeudi 19 juillet dernier, Gaoussou Touré, Ambassadeur, Représentant Permanent de la République de Guinée auprès de la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie a présenté ses lettres de créance à Dr Mulatu Teshome, Président de la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie.

La cérémonie qui s’est déroulée au palais national a débuté par l’exécution des hymnes nationaux de la Guinée et de l’Ethiopie. L’Ambassadeur a ensuite fait la revue de la garde d’honneur, avant de présenter ses lettres de créance au président éthiopien.

Le président a reçu et accepté les lettres de créance de l’Ambassadeur Touré.

Ensuite au cours d’un entretien de 20 minutes, le président Mulatu Teshome a félicité l’Ambassadeur pour sa nomination à ce poste et lui a souhaité bonne chance dans sa mission.

Il a fait un rappel historique des liens de coopération qui existent si heureusement entre la Guinée et l’Ethiopie depuis la création de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) –devenue Union africaine (UA) depuis 2000- à travers les liens entre le camarade Président Ahmed Sékou Touré et Sa Majesté l’Empereur Hailé Sélassié.

Il a ensuite invité l’Ambassadeur à coopérer avec l’Ethiopie pour l’atteinte des objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et à œuvrer au renforcement de la coopération bilatérale notamment par la réalisation de la visite d’Etat du Président de la République, le Professeur Alpha Condé.

Pour sa part, l’Ambassadeur a, dans un bref discours, exprimé son plaisir d’être nommé Ambassadeur de la République de Guinée en Ethiopie et s’est dit honoré d’être reçu par le Président éthiopien. Il a ensuite transmis les fraternelles et amicales salutations du professeur Alpha Condé au président Mulatu Teshome avant de lui exprimer ainsi qu’au Premier Ministre, Dr Abyi Ahmed, au nom du Professeur Alpha Condé les sincères félicitations pour l’aboutissement des efforts de normalisation des relations entre les deux pays frères que sont l’Ethiopie et l’Erythrée.

L’Ambassadeur a, sur le plan multilatéral, réitéré la volonté de la Guinée de coopérer avec l’Ethiopie pour l’atteinte des objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Concernant coopération bilatérale, l’Ambassadeur Gaoussou Touré a réitéré la disponibilité du président Alpha Condé d’effectuer la visite d’Etat en Ethiopie, initialement prévue en juin dernier, est reportée par la partie éthiopienne.

Il a aussi souligné que l’Agriculture occupe une place de choix dans le développement économique de la Guinée et de l’Ethiopie. C’est pourquoi, lors de la visite d’Etat de l’ancien Premier ministre Ethiopien Hailé Mariam Dessalegn en avril 2016, plusieurs accords avaient été signés dans ce domaine, pour l’obtention des semences de café arabica et semences de sésame blanc. Il a aussi rappelé la signature d’un Accord de coopération entre Ethiopian Airlines et Guinée Airlines.

Le Président Mulatu a en réponse, réitéré la volonté du Peuple et du Gouvernement éthiopiens de voir organiser cette visite dans un bref délai et a souhaité bonne chance à l’Ambassadeur dans ses nouvelles fonctions.

La cérémonie a pris fin au Palais par la prise d’une photo de groupe et la signature de l’Ambassadeur dans le livre d’or de la Présidence.

En fin, à la résidence, l’Ambassadeur a reçu le personnel et la communauté guinéenne à Addis Abeba avec lesquels il a partagé un déjeuner au cours duquel des prières ont été dites pour le succès de la Mission et pour la paix et la quiétude sociale en Guinée.

