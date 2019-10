Adja Awa Niang, mère de Khalifa Sall : ‘’pendant longtemps, Khalifa a payé la location de Macky Sall’’

Selon Senego, la mère de Khalifa Sall, témoin à l’époque, des bons rapports qu’entretenaient son fils, sorti, dimanche dernier de prison, avec Macky Sall, fait un retour amer vers le passé.

Sac vidé

La mère de Khalifa Sall, revenant sur les services que son fils a rendus à Macky Sall, a vidé son sac, sans autre forme de procès. Une manière pour Adja Awa Niang de décompresser, suite à l’emprisonnement de l’ancien maire de Dakar. Même si, souligne-t-elle dans L’Obs, elle ne veut pas de mal à l’actuel locataire de l’avenue Léopold Sédar Senghor.

Macky Sall pas reconnaissant

« Macky Sall n’a pas été reconnaissant envers Khalifa Sall. Lorsqu’il a eu des démêlées avec Abdoulaye Wade, il est venu se plaindre auprès de Khalifa pour lui dire qu’il était sur le point d’être emprisonné, qu’il avait peur de faire la prison. Très sensible à ses complaintes, Khalifa l’a rassuré en lui disant que si jamais Wade le mettait en prison, il allait lui aussi l’emprisonner »

L’ingratitude de Macky

Macky Sall a fait preuve d’une ingratitude notoire, en mettant Khalifa Sall en prison. Pendant longtemps, Khalifa Sall a payé la location de Macky Sall, en puissant dans la Caisse d’avance de la mairie de Dakar. J’ai tellement mal que des retrouvailles entre eux (Macky et Khalifa) ne me feront ni chaud ni froid. Je pardonne à Macky Sall, car après tout, il est mon fils comme Khalifa Sall l’est pour moi. Que Dieu me sanctionne si je lui veux du mal ».

In Senego