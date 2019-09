Adresse du Chef de l’Etat : ‘’seul Bah Oury a compris le message parmi tous les leaders que j’ai écouté’’ (Bantama Sow)

Une grande partie de l’assemblée générale hebdomadaire du RPG Arc-en-ciel de ce samedi 7 septembre, a été consacrée aux commentaires relatives à la dernière adresse du président Alpha Condé à la nation guinéenne.

Prenant la parole pour la circonstance, le ministre Sanoussy Bantama Sow a affirmé que parmi tous les leaders qu’il a écoutés sur la question, seul Bah Oury a bien compris le sens de cette adresse du président. Extrait de son intervention !

« Après le brillant discours du président Alpha Condé il y a quelques jours, j’ai presque suivi la plupart des leaders qui ont fait des commentaires là-dessus. Mais j’ai finalement compris que c’est un seul leader qui a bien écouté et qui a bien compris le message, c’était Bah Oury.

Le président a dit consultation, consulter les forces vives de la nation mais il n’a pas dit négociation. Des gens qui ont intervenu dans les médias pour parler de conditions doivent savoir qu’il n’y a pas de conditions. Le Président de la République a réitéré sa confiance au Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana. Il lui a confié la mission de consulter les forces vives de la nation car, nous reconnaissons tous que la constitution en vigueur reconnait au Premier ministre une telle mission parce que c’est lui qui a en charge le dialogue social.

Ceux qui disent qu’ils soutiennent ou qu’ils défendent cette constitution en vigueur, la moindre chose pour eux, c’est d’aller devant le Premier ministre pour qu’ils donnent leur point de vue. Donc, nous demandons à tous les patriotes de Guinée de se mettre à la disposition Premier ministre pour qu’il (Premier ministre) puisse accomplir la mission que notre bien aimé président Alpha Condé lui a confiée.

Mais certains ont peur et ils sont paniqués. Parce que pour eux, dès qu’on parle d’une nouvelle constitution, ils disent troisième mandat. Je demande ici à tous ceux qui sont dans cette salle, est-ce qu’une seule fois ici au RPG Arc-en-ciel on a parlé de troisième mandat ? Nous, nous respectons les lois du pays et le RPG ne parle pas de troisième mandat. Nous parlons d’une nouvelle constitution parce que la constitution actuelle n’a pas été soumise au peuple de Guinée. C’est vous qui devez décider ce qui doit se passer dans ce pays. Maintenant, ceux qui disent aujourd’hui qu’ils s’opposent à ça doivent bien se ressaisir. Qui a dit en Guinée ici Ton pied, Mon pied ?… »

Youssouf Keita

