Adresse du chef de l’Etat à l’armée guinéenne qui fête ses 60 ans

Il y a 60 ans, ce 1er novembre 2018, que notre pays s’est doté d’une grande Armée qui, par son sens du devoir, de l’honneur et du sacrifice à toute épreuve et dans toutes les circonstances, fait notre fierté et contribue ainsi à la grandeur de notre jeune Nation.

Depuis 60 ans, notre Armée, soudée à son peuple, défend avec courage, patriotisme et professionnalisme, la dignité et l’honneur de notre pays, notre liberté et notre indépendance chèrement acquise. Fidèle aussi à sa vocation panafricaniste et humaniste, notre Armée est présente partout où elle est sollicitée, et est résolument engagée à défendre les droits et les libertés des peuples dans un monde d’instabilité chronique, où la paix et la sécurité sont sans cesse menacées.

Ses hauts faits d’armes donnent raison aux pères fondateurs qui ont fait le choix de la dignité en rejoignant la patrie libérée, tournant ainsi le dos aux avantages et privilèges pour se mettre à la disposition de notre jeune nation.

Depuis sa création, l’Armée guinéenne est dévolue à la sauvegarde de l’intégrité territoriale, au combat pour la libération de l’Afrique et au maintien de la paix en Afrique et ailleurs dans le monde.

Nos Soldats, Sous-officiers et Officiers ont, dès 1961, porté nos couleurs nationales au Congo. Leurs contributions à la lutte de libération de la Guinée Bissau, de l’Angola et du Mozambique ont confirmé sa vocation panafricaine. Ces casernes ont servi de lieu de formation des combattants de la liberté de l’ANC, de la SWAPO et de la ZANU.

Plus près de nous, pour concrétiser la solidarité du peuple de Guinée envers les peuples frères d’Afrique, l’Armée guinéenne a été aux cotés des peuples du Liberia et de la Sierra Leone pendant les dures épreuves de la guerre civile dans ces deux pays.

Guinéennes, Guinéens,

Soldats, Sous-officiers, Officiers de l’Armée guinéenne,

Permettez-moi d’adresser des vœux particuliers à nos troupes qui sont déployées au Mali pour défendre la paix et la liberté.

Je rends hommage à tous ceux qui, dans l’accomplissement de leur noble mission, ont donné leur vie pour que vive la Guinée et pour que vive l’Afrique.

La réforme des Forces de défense et de sécurité de notre pays est considérée aujourd’hui comme un model de réussite. Mais notre Armée doit regarder devant et poursuivre son évolution par la formation, la discipline et l’éthique.

Ses missions seront de plus en plus complexes dans un monde de plus en plus mouvant. Elle doit être prêtre pour tous les défis et enjeux à venir.

Je voudrais, à titre personnel, assurer qu’en tant que Commandant en chef des Forces Armées, je veillerais à ce qu’elle ait à sa disposition, les moyens d’accomplir ses missions républicaines.

Bonne fête à toutes et à tous,

Vive la République,

Vive l’Armée guinéenne,

Je vous remercie

Le Bureau de Presse de la Présidence