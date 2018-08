Aéroport de Conakry : la grève suspendue !

Les syndicats affiliés à l’intercentrale CNTG-USTG ont annoncé mercredi que le mot d’ordre de grève générale et illimitée prévu à partir de demain jeudi est suspendu sur toute la plateforme aéroportuaire de Conakry…

« Les délégations et sections syndicales (ANA, SOGEAC, SICASS, SAT, CGA Newrest affiliées à l’intercentrale CNTG-USTG sensible à la préoccupation de tout le peuple de Guinée qu’est le Hajj et le pèlerinage chrétien 2018, décident la suspension du mot d’ordre de grève générale et illimitée sur toute la plateforme aéroportuaire de Conakry, prévu le 2 août 2018 jusqu’à la fin dudit processus où une nouvelle date vous sera ultérieurement communiquée »

Elisa CAMARA