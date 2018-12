Affaire 3è mandat : ‘’l’Etat travaille dans ce sens. On doit tous se lever pour dire non au tripatouillage de la Constitution’’ (Mohamed Kaba du PADES)

Les membres du Parti des Démocrates pour l’espoir (PADES) de l’ancien ministre Ousmane KABA ont tenu ce samedi 8 décembre, leur assemblée générale ordinaire au siège du parti à Nongo, dans la commune de Ratoma. L’affaire de 3ème mandat qui fait couler beaucoup d’encre dans le pays, n’a pas été épargnée par les intervenants. Prenant la parole, le coordinateur général du parti, Mohamed Kaba a annoncé qu’ils sont en train de voir les mouvements d’une éventuelle modification de la Constitution pour permettre au président de la République de rester au pouvoir au-delà de 2020.

‘’ Nous constatons beaucoup de mouvements qui sont en train de se mettre en place et qui font penser à pouvoir faire l’apologie d’un 3ème mandat en Guinée. La chose est en train de se dessiner, on est en train de voir des acteurs se mettre en branle partout. On est en train de voir l’Etat qui travaille dans ce sens’’, a-t-il dit.

Continuant dans le même ordre d’idée, il ajoute : ‘’ Nous voulons dire ceci, la Guinée a mis dans sa constitution que le pouvoir s’acquiert par les élections, C’est-à-dire qu’on peut faire deux mandats, après on laisse la place à d’autres Guinéens aussi de briquer la magistrature suprême de notre pays.’’

Avant de quitter le micro, le coordinateur général, Mohamed Kaba a soutenu que la modification éventuelle de la constitution pourrait conduire aux violences dans le pays. Il demande la mobilisation de la population pour barrer la route à Alpha Condé s’il décidait de se présenter pour briguer un 3ème mandat.

‘’Les responsables sont aussi la population, parce qu’on se laisse manipuler, il faut qu’on sache que la constitution est sacrée, elle ne doit pas être violée. Il est important que la population se lève comme un seul homme pour dire non au tripatouillage de la Constitution, non au changement de la durée du mandat et non au troisième mandat ‘’, a-t-il conclu.

Mohamed Cissé

