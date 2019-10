Affaire Aly Léno : Degg j Force 3 et Banlieuz’art disent avoir été victime d’un « manque de respect et d’injustice »

COMMUNIQUE- Représenter le drapeau guinéen sur d’autres cieux, faire voyager les âmes avec des belles mélodies, incarner pour des milliers de jeunes un modèle de réussite, telles ont toujours été nos missions depuis nos débuts.

Au cours du concert de célébration du 2 octobre 2019, nous Ablaye Mbaye du groupe Degg J Force 3 et Konko Maléla de Banlieuz’art, avons exprimé notre mécontentement après un manque de respect et une injustice à notre endroit.

Après réflexion, nous avons jugé respectueux et humains de présenter nos franches excuses au Premier ministre chef du gouvernement, au Ministre de la culture, aux autorités, et au vaillant peuple de Guinée, nos fans, et à toutes les personnes qui voient en nous, des exemples de réussite.

Par la même occasion, nous tenons à préciser que la perfection est divine et que nous ne sommes pas exceptionnels malgré nos qualités. Des défauts, nous en avons et à des moments, certaines réalités nous mettons hors de nous, nous poussant à commettre des erreurs.

Bâtissons ensemble l’unité africaine comme nous l’enseigne notre Hymne et apprenons à respecter les efforts fournis par chacun.

En une Guinée unie et forte, nous croyons !

Pour sa culture, nous nous battons !

Auprès des guinéens notre famille, nous nous excusons !