Affaire audio de Halimatou Dalein : le journaliste Alpha Oumar Diallo porte plainte contre X à la DPJ

Après avoir fait l’objet ces derniers jours de plusieurs menaces de mort et de tentatives d’intimidation, le journaliste et directeur de publication du site guinéen d’informations générales Aminata.com a finalement saisi la justice. Alpha Oumar Diallo a déposé mercredi 21 novembre une plainte contre X à la Direction centrale de la Police Judiciaire (DPJ), à Kaloum.

Le journaliste fait l’objet de menaces de mort par des inconnus depuis la publication le 8 novembre dernier sur son site d’un article, accompagné d’enregistrements audios incriminant le chef de file de l’opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo et son épouse Halimatou Dalein Diallo.

Depuis cette publication, Alpha Oumar dit ne plus fermer les paupières pour cause d’appels téléphoniques (avec des numéros masqués) et de messages d’intimidation qui tombent dans son téléphone régulièrement . Selon lui, ces individus ont juré de le tuer en simulant un accident de la circulation. Mais tout cela ne semble pas éloigner le confrère de son désir d’informer .

“Etre journaliste a été un rêve d’enfance. Donc, rien ne m’empêchera d’exercer ce métier que j’aime tant”, a dit notre confrère.

A la DPJ, le commandant Jean Souaré qui a reçu la plainte s’est engagé à démasquer rapidement les auteurs et commanditaires de ces menaces perfides contre le directeur de publication d’Aminata.com.

