Affaire Chérif de Washington : Ibrahima Sory Cissé, ce colosse malade en taule

Ibrahima Sory Cissé, en service à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a passé hier sa première nuit privé de liberté dans les locaux des services spéciaux du colonel Tiégboro. Accusé d’avoir fait des publications dégradantes sur Chérif Haidara, conseiller personnel du Premier ministre guinéen sur le réseau social Facebook, ce proche de Malick Sakhon est un colosse à la santé chancelante.

Le prévenu est un homme malade qui a suivi plusieurs fois des soins ici en Guinée et à l’étranger. L’on se rappelle en 2010, un accident dans la cour de l’ancien Premier ministre Lansana Kouyaté à Matoto l’avait violemment touché et l’a mis longtemps à la touche, puis évacué. Et depuis, Ibrahima Sory Cissé traîne cette maladie comme une bosse.

Sa détention prolongée dans les locaux des services spéciaux pourrait lui coûter d’autres ennuis sanitaires.

Mediaguinee