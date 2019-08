Affaire Chérif de Washington : Ibrahima Sory Cissé en garde à vue !!!

L’affaire Chérif Haïdara, connu sous le nom de Chérif de Washington, conseiller personnel du Premier ministre contre Mohamed Sogoboly Bangoura, Moh Soumah et autres va vite.

Après la détention de Sogoboly, proche du richissime homme d’affaires et président de la fédération guinéenne de Football Mamadou Antonio Souaré pour « diffamation, atteinte à la vie privée et utilisation frauduleuse de données informatiques », c’est au tour de Ibrahima Sory Cissé, en service à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et proche de Malick Sankhon de se voir signifier une garde à vue, après un long interrogatoire à l’Anti-drogue de Coronthie.

Selon nos informations, le juge Alphonse Wright a annoncé l’ouverture du procès ce mercredi, pendant que le plaignant est à la Mecque pour le pèlerinage.

Pour l’instant, on n’ignore les raisons de son placement en garde à vue. Seulement, il est reproché à Cissé d’avoir fait des publications dégradantes pour l’image du proche du Premier sur le réseau social Facebook.

Depuis la fin de la CAN 2019 en Egypte, les camps de Mamadou Antonio Souaré et du Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana sont à couteaux tirés. Une publication au vitriol de Sogoboly sur sa page Facebook contre Chérif Haïdara est la goutte d’eau qui fait déborder le vase.

Focus de Mediaguinee