Affaire Chérif de Washington : mandat d’amener décerné contre Sadio Bah et Scifo, tous proches d’Antonio

Jusqu’où ira l’affaire Chérif Haidara, conseiller personnel du Premier ministre guinéen ? Après Mohamed Sogoboly Bangoura, Ibrahima Sory Cissé, proche collaborateur de Malick Sankhon de la CNSS, c’est un mandat d’amener qui a été décerné contre Ibrahima Sadio Bah et Moussa Camara ‘’Enzo Scifo’’, proches du richissime homme d’affaires Antonio Souaré.

Si l’on n’ignore pour le moment le motif du mandat, l’on sait que les ennuis de Sadio et Scifo sont liés à l’affaire Féguifoot qui a mis sous les projecteurs Chérif de Washington, accusé d’avoir dirigé une réunion contre le patron du football guinéen. Des accusations que le concerné a balayées d’un revers de la main, se disant victime de cabale.

Depuis la fin de la CAN en Egypte, la participation guinéenne à la plus prestigieuse compétition sportive du continent fait monter la fièvre entre partisans du Premier ministre Kassory et d’Antonio Souaré qui s’envoient des piques par médias interposés.

