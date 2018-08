Affaire Diaraye Baldé : l’accusé Mamadou Oury Baldé exige qu’un test ADN soit fait sur le bébé

L’affaire de viol qui oppose Diaraye Baldé à son ex-tuteur, Mamadou Oury Baldé n’a pas toujours connu une issue finale. Pour rappel, Mamadou Oury Baldé est accusé dans cette affaire d’avoir engrossé sa fille adoptive qu’est Diaraye Baldé âgée de 20 ans.

Une accusation que le concerné a toujours rejetée. D’ailleurs, il accuse cette dernière (Diaraye Baldé) de braquage à main armée et vol. Selon nos informations, Diaraye a accouché le 24 juin dernier d’une fille à Conakry.

Cela étant, précise une source proche du dossier, l’accusé Mamadou Oury Baldé serait prêt aujourd’hui à payer une somme de 1800 euros comme frais de prestation d’un médecin spécialiste des tests ADN pour permettre de comprendre si la fille qui est née est de lui ou pas.

‘’Comme Diaraye a accouché, il serait utile comme le souhaite d’ailleurs son accusé de faire un test AND sur le nouveau né pour permettre aux uns et autres de savoir ce qui s’est réellement passé. Ce test, une fois effectué sur le bébé permettra à tout un chacun de savoir la vérité. Je pense que Diaraye et tout son entourage doivent comprendre la nécessité de ce test’’, dira entre autres ce proche du dossier qui a préféré gardé l’anonymat.

Poursuivant, il a invité le tribunal en charge du dossier d’exiger le test ADN sur l’enfant. ‘’Mamadou Oury Baldé tient beaucoup à ce test car, son honneur est aujourd’hui souillé à cause de cette affaire. Si c’est le paiement des frais liés au test ADN qui peut poser problèmes, en tant qu’accusé, il est prêt à payer ces frais pour permettre à la vérité de jaillir’’, a ajouté notre interlocuteur.

Affaire à suivre !

Par Youssouf Keita

+224 666 48 71 30