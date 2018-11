Affaire farine périmée : les avocats des commerçants incriminés démentent Tiégboro et annoncent une plainte…

Lors d’une conférence qu’il a animée ce mercredi 21 novembre, le collectif des avocats des commerçants (Elhadj Diouldé Bobo, Elhadj Abdoulaye Bah et Mohamed Soumana) cités dans l’affaire de la farinée périmée, a démenti les accusations du colonel Moussa Tiégboro Camara qui a annoncé que ce produit était destiné à la consommation humaine .

Même s’ils ne nient pas la péremption de la farine incriminée, ces avocats affirment qu’elle était destinée à la fabrication d’autres objets.

« Dans cette affaire, la farine incriminée est effectivement impropre à la consommation humaine, mais elle pouvait être orientée dans la fabrication des colles, des plâtres, des contreplaqués. D’ailleurs, ce produit a été vendu par la direction générale des douanes à ces commerçants, surtout à la société forêt forte qui, vu l’immensité de la quantité du produit (65 conteneurs), a connu la participation AKIAD de la Côte d’Ivoire qui venait aussi la prendre pour en faire de la colle. Ces documents font l’objet de facturation, les montants on été payés à l’Etat et les produits ont commencé à être acheminés dans les magasins », a dit Me Paul Yomba Kourouma, l’un des avocats.

Par ailleurs, le collectif accuse le colonel d’utiliser son service à des fins économiques.

« A l’heure qu’il fait, le Colonel Tiégboro n’a aucun titre, aucune accréditation pour agir tel qu’il l’a fait. Il n’est pas officier de police judiciaire et il l’a fait d’ailleurs sans que ses supérieurs hiérarchiques, c’est-à-dire le procureur général, ne soit informé. Tiégboro agit pour des raisons qui lui sont propres. Ce service, s’il avait suscité beaucoup d’espoir et de bénédiction du peuple de Guinée, il devient aujourd’hui une véritable entreprise commerciale, un centre de perception de l’induit, d’enrichissement sans cause… et nous avons beaucoup de documents et de témoignages à notre disposition que nous livrerons le moment venu », accuse cet avocat, annonçant une plainte contre Tiégboro.

« Nous vous prévenons que cette action ne sera pas impunie et qu’une plainte est en cours d’élaboration et sera portée à la connaissance de qui de droit au moment venu. A ce jour, nos clients sont sous mandat de dépôt à cause des incriminations portées à leur encontre par monsieur Tiégboro, le dossier est confié à un juge d’instruction qui fera la lumière sur cette question au regard des pièces justificatives en notre possession », a-t- il ajouté.

Thierno Sadou Diallo

