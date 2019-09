Affaire femme violée à Mali : ‘’je l’ai prise deux fois avec des garçons’’ (mari)

Le présumé viol d’une dame nommée AC à Douguitounny, dans Mali, occupe encore les débats. Boubacar Diallo qui se présente comme son mari, nous a écrit depuis Dakar via notre compte Facebook pour sa version des faits. Lisez…

« Je suis son mari. Ce pas la première fois qu’elle se prête à ce genre de choses. C’est pour cela que je l’ai envoyée au village pour voir si elle va changer son comportement. Même à Dakar ici, là où j’étais avec elle, si je sors pour aller au travail, elle sort pour aller en boîte de nuit et laisse mes enfants enfermés dans la chambre jusqu’à alerter mes voisins sénégalais qui m’ont dit de porter beaucoup d’attention à mes enfants. Qu’à chaque fois que je sors pour aller au travail, ma femme enferme les enfants dans la chambre et sort pour aller s’amuser. Ici, je l’ai prise deux fois avec des garçons, je la connais très bien, c’est une menteuse, elle accuse les gens, elle a juré sur Coran ici avant d’aller au village que si elle répète ce genre de choses que Dieu la punisse. Et Dieu a fait son travail. Et mieux, elle n’a jamais appelé pour me dire ce problème-là, c’est parce qu’elle n’a pas raison. Sinon, en tant que mari, elle devrait m’en parler. »

Amadou Tidiane Diallo, correspondant à Labé