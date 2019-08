Affaire Marché Sonfonia Gare : le maire Issa Soumah de Ratoma promet d’y trouver solution

Décidées à faire revenir leur ancienne administratrice, les femmes du marché de Sonfonia Gare ont rencontré ce mercredi 28 août, le maire de la commune de Ratoma, Issa Soumah. Au cours de cette rencontre qui s’est déroulée dans l’enceinte de la mairie, ces femmes et les sages de Sonfonia Gare ont prié les autorités de faire revenir leur ancienne administratrice, Nabinty Traoré à la tête de leur marché.

Après avoir fini de les écouter, le maire Issa a déclaré : « J’aime bien les citoyens de Ratoma, j’ai beaucoup de projets pour vous mais je n’ai pas les moyens pour le moment. Je ne parle pas pour me faire plaire, c’est ce qui est au fond de mon coeur. Restez calme et allez calmer les autres, j’y trouverais une solution d’ici mardi prochain, je vous le promets. »

Au sortir de la rencontre, il (maire) a rappelé à la presse que « ce qui est à la base de ça, c’est que dans les communes, nous avons eu un premier entretien avec les administrateurs des marchés et c’est sur ces marchés que les communes comptent pour faire certaines activités. Et naturellement si ça ne marche pas à ce niveau-là, on est obligé de procéder à des changements. Et c’est au cours de ce changement-là qu’il y a eu des problèmes. Pour cela, nous allons trouver une solution. Rassurez, on ne reviendra pas sur notre décision. Quand, mais on trouvera une solution pour la femme… »

Elisa Camara

+224654957322