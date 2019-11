Affaire Qnet-Tiégboro : la Cour suprême renvoie l’affaire à huitaine ultime

L’affaire qui oppose les représentants indépendants (RI) Qnet -société internationale de vente directe- au secrétaire général à la présidence chargée de la lutte contre le crime organisé colonel Moussa Tiégboro Camara reste toujours pendante devant la justice.

Depuis quelques semaines, cette l’affaire a été renvoyée devant la cour suprême à la demande du colonel Moussa Tiégboro Camara qui est poursuivi par la société Qnet, pour vol, dénonciations calomnieuses, diffamation…

A l’audience de sursis de ce mardi qui était axée sur l’ouverture des débats, le demandeur (avocat de Tiégboro) a demandé à la présidente de la chambre Djenébou Diallo de renvoyer l’affaire à huitaine. Ce que la cour a accepté de renvoyer à huitaine ultime.

Interrogé sur la question de renvoi, l’avocat des RI de Qnet, Me Bernard Saa Dissi Millimono a déclaré : « déjà à l’audience dernière, nous n’étions pas contents que le dossier soit renvoyé à cette audience, pour la bonne et simple raison que lorsqu’on saisit la justice on doit être prêt. Mais dans ce dossier, ceux qui ont saisi la cour suprême, toutes les fois que le dossier est programmé, on se rend compte qu’ils ne sont pas prêts. Et aujourdhui malheureusement une nouvelle fois encore, ils sont venus demander le renvoi. Ils se sont faits substituer pour demander le renvoi à une semaine, mais cette fois- ci heureusement que la cour a pris soin de préciser qu’il s’agit d’un ultime renvoi. En tout cas par rapport au sursis, on en finira à huitaine ».

Elisa Camara

+224654957322