Africa Investment Forum : Alpha Condé est en Afrique du Sud

Le président Alpha Condé est arrivé en Afrique du Sud pour l’AIF (Africa Investment Forum) de la Banque africaine de développement (BAD) qui se tient les 7, 8 et 9 novembre dans la province de Gauteng, au Palais des Congrès de Sandton, à Johannesburg

Aux côtés de nombreux chefs d’Etat du continent dont Macky Sall du Sénégal et Nana-Akufo Ado du Ghana, Alpha Condé défendra la position guinéenne sur l’investissement.

« L’Africa Investment Forum va offrir la plateforme mondiale indispensable pour catalyser les investissements du secteur privé en Afrique, en réunissant promoteurs, investisseurs stratégiques, fonds de capital-risque et fonds de pension, fonds d’investissement souverains et compagnies d’assurance », avait déclaré en mai dernier le président de la BAD Akinwumi Adesina. Ajoutant que « l’Afrique doit s’industrialiser de toute urgence. Pour que cela puisse se faire, nous devons investir dans les infrastructures. À la Banque africaine de développement, nous nous proposons d’utiliser l’aide pour mobiliser massivement des capitaux privés afin de financer le développement de l’Afrique. L’Afrique n’est pas un continent pauvre. Il jouit de vastes ressources dont on doit simplement libérer le potentiel. Nous voulons que cela soit un marché de l’investissement où conclure des transactions qui aient un impact ».

Mamadou Savané