Agression des journalistes au siège du RPG : Sidy condamne et appelle les associations de presse à réagir 

Suite à l’agression samedi de deux journalistes (Guineematin et Espace tv) au siège du Rpg Arc-en-ciel (parti au pouvoir), le secrétaire général du Syndicat professionnel de la presse guinéenne (SPPG) Sidy Diallo a haussé le ton. Il a, lors d’un échange téléphonique, condamné les agressions verbales et physiques dont sont victimes les journalistes au siège des partis politiques. Appelant les associations de presse à faire une déclaration. Pour lui, les partis politiques devraient payer les factures de couverture médiatique de leurs activités. Ce qui pourrait, selon lui, garantir la sécurité des journalistes.

« Concernant les agressions des journalistes répétées aux sièges des partis politiques, je condamne avec la dernière énergie parce que ce n’est ni la première fois, ni la deuxième fois. J’en appelle surtout à la responsabilité des associations des médias à faire une déclaration commune exigeant désormais que les partis politiques qui organisent les QG à déposer des lettres de couverture médiatique au niveau de toutes les rédactions. Parce que non seulement ça permettra de prendre en charge le journaliste, mais aussi sa sécurité sera garantie au niveau de ces assemblées générales. Et, ce qui me motive encore de faire cet appel, c’est parce qu’au niveau de ces assemblées des partis politiques, tout ce qui se passe là-bas, c’est de la communication. Et, vous savez très bien que la communication est payante. C’est comme les spots publicitaires et les communiqués. Donc, je souhaite que les patrons de presse exigent à tous ces partis politiques d’adresser des lettres de couverture médiatique pour couvrir leurs activités. Ça va non seulement permettre à ces patrons de nous payer à temps, mais aussi le plus important est que la sécurité du journaliste sera assurée. Je pense qu’en faisant face à ça, on mettra fin à ces agressions des journalistes parce que nous faisons des cadeaux à ces partis politiques sans aucune reconnaissance. Tout parti politique qui veut la couverture de son assemblée, n’a qu’à passer par la comptabilité », a-t-il proposé.

Au siège donc du RPG, les journalistes Mohamed Aly Condé d’Espace fm et Ibrahima Sory Diallo du site d’informations Guineematin ont été pris à partie par des jeunes militants surchauffés leur intimant l’ordre de ne pas couvrir leurs activités.

Mohamed Cissé