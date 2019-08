Ahmed Tidiane Traoré : ‘’regardez la liste des chefs d’Etat riches, le nom d’Alpha Condé n’y figure pas’’

L’assemblée générale du RPG Arc-en-ciel (au pouvoir) de ce samedi 3 août a surtout été marquée par de nouvelles adhésions et la présentation de quelques membres de l’extérieur. Le ministre conseiller et haut responsable du parti présidentiel Elhadj Ahmed Tidiane Traoré qui a présidé la séance du jour, a confié aux nouveaux adhérents que le président Alpha Condé est un homme honnête qui aime son pays.

« Nous vous recevons les portes et les fenêtres ouvertes, nous vous recevons le grand portail ouvert. Vous êtes chez vous. Aujourd’hui, l’assemblée générale est très importante. Vous venez de voir le défilé des nouvelles adhésions mais ce n’est pas tout, il y a encore un autre événement aussi important, les frères que vous voyez assis devant vous, les amis que vous voyez veulent adhérer au RPG (…). Nous leur disons ils sont chez eux. Tous ceux qui viennent d’arriver, vous êtes chez vous. Le RPG est un parti des guinéens. Celui qui vient d’arriver aujourd’hui a le même droit que le premier membre fondateur. Donc n’hésitez pas, ne vous considérez pas comme étrangers. Ne vous considérez pas comme quelqu’un qui vient d’arriver. Non, non et non. Nous sommes tous égaux, nous sommes tous sur le même pied d’égalité. Ce que nous voulons c’est le bonheur du peuple de Guinée. Ce que nous voulons, c’est la réalisation des ambitions de chacun de nous. Chacun de nous a une ambition, les jeunes qui n’ont pas de travail trouveront du travail, ceux qui sont des hommes d’affaires qui veulent être des entrepreneurs, ceux qui cherchent de l’argent, le RPG aidera chacun à réaliser son programme. Le président Alpha Condé n’a qu’un seul souci, faire le bonheur du peuple de Guinée. Il se bat tous les jours pour le bonheur du peuple de Guinée. Tu diras tout du Professeur Alpha Condé mais ce n’est pas un malhonnête. C’est un homme honnête qui aime son pays, qui travaille pour son pays. Regardez sur le net, Alpha Condé on ne le voit pas hein. Regardez la liste des Chefs d’Etat riches, le nom d’Alpha Condé n’est pas là-bas. Son souci c’est de travailler pour le bonheur du peuple de Guinée. Son souci c’est de chasser l’ignorance, que tous les enfants guinéens soient instruits. Son souci c’est que tout le peuple guinéen mange à sa faim, d’où l’agriculture. Son souci c’est de développer les infrastructures, les routes, les centres de santé, les ports, encore que sais-je ? Tout ce qu’il veut c’est voir le Guinéen heureux. Que Dieu l’ide à le réaliser. Ce n’est pas pour rien que les gens l’aiment, non ! C’est qu’ils voient un sérieux dans le programme. Donc vous nous rejoignez nous allons faire ce travail ensemble », a-t-il déclaré.

