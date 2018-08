Aïssata Daffé, UFR : ‘’on ne peut pas comprendre que le ministre Bouréma se déplace pour une négociation entre le RPG et l’UFDG’’

Au cours de l’assemblée générale de l’union des forces républicaines (UFR) de ce samedi, la présidente des femmes du parti, Hadja Aïssata Daffé est revenue sur les raisons qui ont poussé sa formation à désapprouver l’accord signé mercredi dernier entre la mouvance présidentielle et l’opposition républicaine sur le contentieux électoral du 4 février dernier.

» On ne va pas nous mettre à condamner la rencontre entre l’UFDG et le RPG, c’est tout à fait normal. Mais ce que l’UFR condamne, premièrement, on a dit qu’il y a un comité de suivi composé de la mouvance, de l’opposition et de l’UFR, de la société civile et de la communauté internationale. Et il a été demandé au comité de suivi de trouver des solutions aux contentieux électoraux, donc si nous arrivons à trouver des solutions, il faut attendre la plénière pour pouvoir les remonter et les présentées devant toutes les composantes. Et là en présence du président du comité de suivi, qui est le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation. Donc on ne peut pas comprendre que lui (Bouréma), il se déplace pour une négociation entre deux parties seulement, que lui, il vient participer à ces négociations » a déclaré Hadja Aissata Daffé. Et ce qui est grave, poursuit-elle, encore qu’il (Bouréma) appose sa signature et son cachet sur cet accord et ça ce n’est pas possible. Voilà pourquoi l’UFR a fait ce communiqué pour dire non que la démarche est boiteuse. Mais la présence du ministre Bouréma Condé n’avait pas la raison d’être », regrette-t-elle. Ajoutant qu’on ne peut pas condamner leurs négociations parce que les parties qu’ils ont négociées ne concernent pas l’ufr. L’UFR n’a pas fait de revendications dans ces endroits, les parties que nous avons revendiquées n’ont pas été touchées. Nous aussi nous sommes sur nos négociations, donc soyez rassurés que nous sommes sur ce travail, ne craignez rien et ne nous minimisez pas jusqu’à ce point. On ne peut pas nous laisser faire ».

Plus loin, elle lance : « si vous voyez dès le lendemain de cet accord signé entre ces deux parties, notre président du parti a convoqué une réunion d’urgence c’est parce qu’on savait que tous nos militants étaient fâchés. Vous avez raison de vous fâcher parce que vous savez la lutte que vous avez faites, vous ne voulez pas que cette lutte soit sans suite ».

Parlant de la visite du président Alpha Condé chez Sidya Touré, la responsable des femmes du parti UFR a déclaré que « le président Alpha Condé et sa délégation ont effectué une visite chez notre président hier. Quand ils sont venus, ils se sont dit beaucoup de chose. Ceux qui ont suivi la télé hier le président Alpha Condé a dit qu’il est venu parce que le ministre Bouréma Condé est allé assister aux négociations des autres donc il faut que, lui aussi il se déplace pour venir à l’UFR, pour asseoir avec le président de l’UFR et arrêter quelque chose concernant les élections (…) ».

Elisa Camara

+224 654 95 73 22