La nouvelle vient de nous parvenir. Un immeuble de 7 étages en construction s’est effondré aux environs de 21heures à Coronthie, un quartier dans Kaloum, centre administratif et d’affaires de Conakry. Pour l’instant difficile de faire un bilan. Seulement, on apprend qu’une fillette a été blessée et des maisons situées dans les environs ont été touchées par des gravats. Nous y reviendrons…

Mediaguinee